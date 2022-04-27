Происшествия

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Зотов
    "А у нас в районе, жених украл члена партии...."Председатель СК Р...
  • Россиянин
    Повесить сволочь!!!Задержан украинск...
  • W357 Ц753W357
    Какой международный трибунал запад все прекрасно знает и тем более они вели укропитеков к этому и вооружали это надо ...СК России будет а...

Полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев в заказнике Амурской области

Главный государственный инспектор Департамента лесного хозяйства по ДФО подозревается в незаконной вырубке хвойных деревьев породы лиственница на территории Завитинского лесничества и причинении ущерба лесному фонду РФ на сумму более 384 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх