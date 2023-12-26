Что такое потерянная Империя Тартария?

Утраченная Империя Тартария, возможно, имеет больше корней в современном мире, чем мы думаем, или это все заговор? В 2019 году многие люди с ужасом наблюдали, как черный дым вырвался из Нотр-Дам де Пари, римско-католического собора XII века.
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