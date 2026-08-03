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FiNE NEWS

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Ислам Махачев заявил о своей готовности к защите титула UFC в лёгком весе

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), в подкасте Game Set Padel Podcast заявил о своей уникальной тренировочной дисциплине и готовности к предстоящим боям.

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