Ислам Махачев заявил о своей готовности к защите титула UFC в лёгком весе

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), в подкасте Game Set Padel Podcast заявил о своей уникальной тренировочной дисциплине и готовности к предстоящим боям.
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