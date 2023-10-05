Сергей Михеев: У очень большого количества сект штаб-квартиры находятся в США

Erl Schweizer

Атеизм не религия, скорее мировоззрение. Аналог христианства был и на Марсе. Бог возможно и не Бог, а всего лишь бедолаги с Марса, замученные природными катаклизмами на своей планете, прибывшие на Землю со своей планеты, чтобы передать часть своего миропонимания и умереть от неподготовленности их иммунной системы к земным условиям. Очень внимательно изучайте панорамные снимки Марса с марсоходов. Сектанты в США знают об этой планете гораздо больше, чем сообщают широкой публике, поэтому видео подчищается, далеко не все демонстрируется, но пока еще многое можно увидеть из предыдущих столетий и тысячелетий Марса.