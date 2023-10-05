Сергей Михеев: Я бы обратил внимание: американцы всё время борются за свободу вероисповедания везде, где только появляются.
Сергей Михеев: У очень большого количества сект штаб-квартиры находятся в США
Комментарии
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Александр Батт
Атеизм не пустышка, а религия неверующих. Христианство, ислам, буддизм, протестантизм и многие другие религии были разработаны конкретными людьми.
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8 час.
Erl Schweizer
Атеизм не религия, скорее мировоззрение. Аналог христианства был и на Марсе. Бог возможно и не Бог, а всего лишь бедолаги с Марса, замученные природными катаклизмами на своей планете, прибывшие на Землю со своей планеты, чтобы передать часть своего миропонимания и умереть от неподготовленности их иммунной системы к земным условиям. Очень внимательно изучайте панорамные снимки Марса с марсоходов. Сектанты в США знают об этой планете гораздо больше, чем сообщают широкой публике, поэтому видео подчищается, далеко не все демонстрируется, но пока еще многое можно увидеть из предыдущих столетий и тысячелетий Марса.
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7 час.
Александр Батт
Примерно об этом написано в моей Библии цивилизованного мира. Только инопланетяне не вступали в контакт с земными людьми. Они их создали, как помощников-биорабов (раб божий). С научной точки зрения человек не столько тело, сколько сознание и накопленная по жизни информация (душа). Теоретически информация может сохраняться после смерти тела, например, в виде радиоволны. Это известно каждому цивилизованному человеку. Поэтому указанное слово присутствует в названии.
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7 час.
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