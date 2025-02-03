WSJ: администрация Трампа просит Конгресс одобрить продажу оружия Израилю

Одобрить новые поставки вооружений и военной техники в Израиль на сумму около $1 млрд (98 млрд руб.) запросила администрация президента США Дональда Трампа у Конгресса, сообщает 3 февраля газета The Wall Street Journal (WSJ).
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