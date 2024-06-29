«РБ Спорт»: Миранчук отказался от перехода во все клубы России, кроме «Локомотива»

Полузащитник Антон Миранчук не планирует переходить в другие клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает «РБ Спорт», в переговорах между «Локомотивом» и полузащитником по новому контракту снова наступила пауза.
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