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Рэпер ST рассказал, что бросил алкоголь благодаря позитивному настрою

Рэпер ST рассказал, что бросил алкоголь благодаря позитивному настрою

Рэп-исполнитель из России Александр Степанов, выступающий под псевдонимом SТ посоветовал своей аудитории почаще смотреть на первые вью участников шоу, а также поделился секретом, благодаря чему бросил алкоголь.

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