Новая статья: Первые впечатления от смартфона realme C75: неуязвимый В 2025 году пр...

Новая статья: Первые впечатления от смартфона realme C75: неуязвимыйВ 2025 году производители смартфонов будто сговорились работать над не просто более технологичными (этот процесс неизбежен, хотя порой и неспешен), но более прочными, долговечными гаджетами.