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МК: В России оценили возможные планы Пугачевой по возвращению

МК: В России оценили возможные планы Пугачевой по возвращению

В Сети стала появляться информация о планах Аллы Пугачевой вернуться в Россию. Именно с этим связывают отсутствие постов в ее социальных сетях, где она раньше высказывалась против действий российских властей.

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