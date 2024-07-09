МК: В России оценили возможные планы Пугачевой по возвращению

В Сети стала появляться информация о планах Аллы Пугачевой вернуться в Россию. Именно с этим связывают отсутствие постов в ее социальных сетях, где она раньше высказывалась против действий российских властей.
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