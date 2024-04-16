´Возьми ребёнка за руку´.

Способ безопасный самый:Перейти дорогу с мамой.Она нас за руку возьмётИ через дорогу переведёт.Надписи, которые родители, подростки да и все взрослые будут видеть перед пешеходным переходом, натолкнут каждого на правильное действие.
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