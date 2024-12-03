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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Pearl Abyss анонсирует собственные сборки Black Desert для консолей PS5 и Xbox Series X|S Разра...

Pearl Abyss анонсирует собственные сборки Black Desert для консолей PS5 и Xbox Series X|S Разра...

Pearl Abyss анонсирует собственные сборки Black Desert для консолей PS5 и Xbox Series X|SРазработчик и издатель Pearl Abyss объявил что официально разрабатывает собственные сборки игры для PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S.

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