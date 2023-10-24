Авиакомпания разместила на креслах фотографии людей, похищенных группировкой ХАМАС

На специальном грузовом рейсе из Нью-Йорка израильская государственная компания Эль-Аль разместила фотографии людей, которые в настоящее время пропали без вести или похищены ХАМАСом, превратив каждое свободное место в молчаливую мольбу об их возвращении в Израиль и безопасности дома.