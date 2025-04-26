На Украине пожаловались на российские атаки при помощи нового опасного беспилотника

Украинский эксперт Флэш: ВС РФ используют для атак новый БПЛА «Бандероль» Украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш пожаловался на российские атаки при помощи нового опасного беспилотника.
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