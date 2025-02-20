"Реал Сосьедад" разгромил "Мидтьюлланн" в ЛЕ, Захарян сделал голевую передачу

Испанский "Реал Сосьедад" разгромил датский "Мидтьюлланн" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на стадионе "Реале Арена" в городе Сан-Себастьян, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
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