"Реал Сосьедад" разгромил "Мидтьюлланн" в ЛЕ, Захарян сделал голевую передачу

Испанский "Реал Сосьедад" разгромил датский "Мидтьюлланн" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на стадионе "Реале Арена" в городе Сан-Себастьян, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.