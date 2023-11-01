Премьер Италии: украинское контрнаступление идет не так, как ожидалось

Так называемое контрнаступление Вооруженных сил Украины идет не так, как ожидали на Западе. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).