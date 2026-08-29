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Спорт Уик-Энд

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Капитан «Зенита» пропустит матч с «Факелом»

Капитан «Зенита» пропустит матч с «Факелом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не сможет принять участие в матче шестого тура РПЛ против «Факела». Бразилец не отправился вместе с командой в Воронеж, сообщаетfootball24.

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