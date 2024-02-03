Володин: ЕС обрек себя на проблемы после выделения Украине €50 млрд

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с заявлением о том, что лидеры стран, относящихся к Евросоюзу (ЕС), после принятия решения о выделении €50 млрд в поддержку Украины обрекли возглавляемые ими государства на все возрастающие трудности.