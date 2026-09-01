Почти 62 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам за неделю

Почти 62 млн рублей украли мошенники у жителей Нижегородской области за минувшую неделю. С 24 по 30 августа полицейские зарегистрировали 45 подобных преступлений, сообщили в региональном ГУ МВД России.
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