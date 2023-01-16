В таких делах лучше перебдеть, чем недобдеть

Сегодня на многих сайтах пишут о том, что УГИЛ (украинское государство Ивано-Франковска и Львова) пробивает очередное днище - украинские спецслужбы (и просто рядовые хохлы из "службы безопасности сбербанка) звонят на телефон и если отвечают дети, то в игровой форме или под видом экстренных служб просят включить газовые конфорки:******Некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, отнеслись к этому легкомысленно - мол, ничего у хохлов не выйдет, ибо детки у нас сейчас продвинутые, плиты современные и с газ-контролем, и вот это всё.