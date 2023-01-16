Новости, события, факты

146 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Я предполагал что Путин будет выжидать нападения нациков на ДЛНР, как он это делал с 2014 года. Но ситуация резко изм...Егор Холмогоров. ...
  • Евгений Маркович
    Оставьте аналитику вооруженных зарубежных держав специально обученным людям из министерства обороны. В аналитике отеч...Как дамочки уничт...
  • Natalija Osminina
    А то!! За такое не грех и третьим быть))) Оно того стоит!«The Conversation...

В таких делах лучше перебдеть, чем недобдеть

В таких делах лучше перебдеть, чем недобдеть

Сегодня    на     многих       сайтах       пишут     о том,  что  УГИЛ (украинское  государство   Ивано-Франковска  и  Львова)  пробивает   очередное  днище -   украинские спецслужбы  (и  просто  рядовые   хохлы  из   "службы  безопасности  сбербанка) звонят на телефон и если   отвечают дети, то в игровой форме или под видом экстренных служб просят включить газовые конфорки:******Некоторые  товарищи,  которые    нам    совсем  не товарищи,   отнеслись    к  этому   легкомысленно  -  мол,  ничего  у  хохлов  не  выйдет,  ибо    детки  у  нас  сейчас  продвинутые,     плиты  современные  и  с  газ-контролем,  и  вот  это  всё.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх