Барак військовополонених у колонії в Оленівці, зруйнований у результаті атаки 28 липня 2022 року. Червоний Хрест засудив вибух колонії з українськими полоненими на Донбасі МКЧХ виступив із заявою у зв'язку з повідомленнями про атаку на колонію в Оленівці Міжнародний комітет Червоного Хреста випустив заяву з приводу вибуху колонії в Єленівці на захопленій Росією території […] Сообщение Червоний Хрест засудив вибух колонії з українськими полоненими на Донбасі появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.