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"Вчера – боевая техника ВСУ, сегодня – груда металлолома": фронтовая сводка глазами Рожина

"Вчера – боевая техника ВСУ, сегодня – груда металлолома": фронтовая сводка глазами Рожина

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин честно и без прикрас рассказал о ситуации на передовой.

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