"Пульс Планеты"

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Александр Роджерс: Почему России нужна новая социалистическая партия

Александр Роджерс: Почему России нужна новая социалистическая партия

  Вчера проигравшие выборы нетоварищи типа Рашкина собрали митинг протеста, требуя непризнания результатов выборов.

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Николай Беляев
Не буди лихо, пока оно тихо. Ещё не вечер.
Анфиса Иванова
России очень нужна вменяемая социалистическая партия вместо этих эксплуатирующих тоску пенсионеров по СССР унылых беспринципных клоунов. Ох, как нужна такая партия!!!!! А этим клоунам пора запретить баллотироваться в депутаты любых уровней , если действительно на их протестах нет миллиона - двух их поддерживающих, - значит их дело проиграно! И тогда надо дать более широкое поле деятельность тем, за кем стоят именно миллионы понимающие и разделяющие их соц-политические программы.
Светлана Рычкова Орлова
козел же вы роджерс........"вместо этих эксплуатирующих тоску пенсионеров по СССР унылых беспринципных клоунов".... КОЗЕЛ..........НУ ПОПРОБУЙ ПРОЖИТЬ НА МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ПЕНСИОНЕРОВ....МОЖЕТ ТОГДА ПОЙМЕШЬ,ПОЧЕМУ ПЕНСИОНЕРЫ ПРОТИВ ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЕДИНОРОСОВ...нет,правда вы купленный журналист
Александр Симаков
Мадам, по Вашему стилю изложения видно, что воспитывались Вы не в институте благородных девиц. А так-то курить надо меньше, тогда и минимальной пенсии будет хватать...
Альбина Колесникова
Вот все цитируют разные мнения людей и хочется думать что нужны действительно новые партии молодых умных и талантливых способные повести за собой народ, а то теперь кругом журналисты, блогеры, СМИ.
Александр Цыбулькин
Как Вы думаете, почему нет этих новых партий, которые "действительно нужны"? И вот какой вопрос: кому нужны? Власти насоздавали себе необходимое количество партий. Понадобится, сделают еще. А Вам-то для чего новые партии понадобились? Потому что эти надоели? Но "надоели"
Александр Цыбулькин
Простите, продолжу. Так "надоели" - не аргумент в политике. Если Вам просто хочется так думать, думайте. Или возьмите и создайте свою "Партию молодых умных и талантливых". Я, к сожалению, Вам не подойду. Мне программу подавай, а не молодость.
Нина Шалева
Хорошая статья. Не успели выйти 200 штук коммунистов, как в одну секунду пришла смс: ".. В России уже пошли митинги против Едроносов..." Всего 200 коммуняк, а шуму наделали на всю галактику!
Нина Шалева
А еще бывает так, митинг только запланировали, а по всему миру уже орут:: В России проходят мощные митинги...:::
Нина Шалева
Социалистическая партия нужна в России. В принципе, во многих странах давно уже социализм!
Александр Цыбулькин
Это где, например? И что такое социализм?
Nikolia Vovchenko
Призывы и лозунги-это неплохо.Как и ещё одна социалистическая партия.Но даст ли это всё нужный результат,когда люди остаются"вариться" каждый сам по-себе и сам в "своей тарелке"?Или же,кроме создания партий,есть "что то",что является более важным и актуальным на данный момент для каждого гражданина и для страны...
николай ткаченко
Какая отвратительная рожа у нынешних типакоммунистов. Позор.
Степан Ротарь
Саша,создать партию не проблема,но вот где найти адекватных членов для этой партии,вот это очень большая проблема.

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