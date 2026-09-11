Пожар произошел в 16-этажном доме в Барнауле. Фото

Пожар произошел на третьем этаже 16-этажного жилого дома на улице 280 лет Барнаула днем 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
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