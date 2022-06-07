Жаркое лето в Приморье: Wink покажет лучшие матчи чемпионата Бразилии в прямом эфире

Чемпионат России по футболу и Лига чемпионов уже закончились, а горячий бразильский футбол остается с болельщиками на все лето — видеосервис Wink продолжает эксклюзивные прямые трансляции лучших матчей первенства Бразилии, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ростелеком".