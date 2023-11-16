Ирина Цуканова: Без души и высокого профессионализма в «Березке» никак!

В нынешнем году легендарный ансамбль «Березка» отмечает 75-летие. Но о возрасте думаешь в последнюю очередь, когда видишь выразительные, темпераментные, безумно красивые, словно узор павловопосадского платка, их танцевальные номера.
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