Украина попала в «жернова Господни»: делать сейчас Путину предложения о перемирии бессмысленно

МК Попытка говорить о России без России обречена на провал Формула «ничего об Украине без Украины», хоть и абсолютно лживая, поскольку мнение марионетки кукловода не интересует, но постоянно озвучиваемая на Западе.
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