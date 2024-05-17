Полиция Подмосковья накрыла своих же коллег "кудесников" которые из таджиков делали украинцев с гражданством РФ

ч чвсатпкьл Чо-чо не чокай не с собутыльниками. Я взволновался, судя по нелепым комментам взволновался кто-то другой, но не я. Писать ахинею вы все мастера, а пуще прежнего так это ещё и переходить на личности вместо того, чтобы обсуждать тему статьи. 🤣😂

виктор климахин Лишний раз доказывает что полицаи и губернаторы с мерами городов чиновники продались за деньги и купили их с потрохами черножопые шакалы ВЕШАТЬ НА ФОНАРНЫХ СТОЛБАХ А ДЕТЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ ЛИШИТЬ ВСЕГО И ОТПРАВИТЬ ПОЖИЗНЕННО НА КАТОРЖНЫЕ РАБОТЫ