Интересная жизнь с Vera Star В Московской области нашли удивительную "лавку волшебства", где местные кудесники легким движением руки, превращали уроженцев Средней Азии в простых украинцев, путем выдачи им поддельных документов.
Полиция Подмосковья накрыла своих же коллег "кудесников" которые из таджиков делали украинцев с гражданством РФ
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Чо-чо не чокай не с собутыльниками. Я взволновался, судя по нелепым комментам взволновался кто-то другой, но не я. Писать ахинею вы все мастера, а пуще прежнего так это ещё и переходить на личности вместо того, чтобы обсуждать тему статьи. 🤣😂
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12 час.
виктор климахин
Лишний раз доказывает что полицаи и губернаторы с мерами городов чиновники продались за деньги и купили их с потрохами черножопые шакалы ВЕШАТЬ НА ФОНАРНЫХ СТОЛБАХ А ДЕТЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ ЛИШИТЬ ВСЕГО И ОТПРАВИТЬ ПОЖИЗНЕННО НА КАТОРЖНЫЕ РАБОТЫ
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11 час.
Е Ва
то есть когда оне идут на заведомо непривлекательную и нервную работу и им (уверена, оне подписывают договор с суммой оплаты их тяжелого труда ) озвучивают и потом удивляются размером ЗП, и поэтому считают своим правом увеличить ее любым способом(((
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7 час.
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