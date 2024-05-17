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Закон и Порядок

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Полиция Подмосковья накрыла своих же коллег "кудесников" которые из таджиков делали украинцев с гражданством РФ

Полиция Подмосковья накрыла своих же коллег "кудесников" которые из таджиков делали украинцев с гражданством РФ

Интересная жизнь с Vera Star В Московской области нашли удивительную "лавку волшебства", где местные кудесники легким движением руки, превращали уроженцев Средней Азии в простых украинцев, путем выдачи им поддельных документов.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Чо-чо не чокай не с собутыльниками. Я взволновался, судя по нелепым комментам взволновался кто-то другой, но не я. Писать ахинею вы все мастера, а пуще  прежнего так это ещё и переходить на личности вместо того, чтобы обсуждать тему статьи. 🤣😂
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12 час.
виктор климахин
Лишний  раз   доказывает     что   полицаи   и  губернаторы  с  мерами  городов  чиновники   продались   за  деньги   и  купили   их  с  потрохами    черножопые  шакалы   ВЕШАТЬ   НА  ФОНАРНЫХ  СТОЛБАХ    А  ДЕТЕЙ  И  РОДСТВЕННИКОВ   ЛИШИТЬ  ВСЕГО  И   ОТПРАВИТЬ   ПОЖИЗНЕННО   НА  КАТОРЖНЫЕ  РАБОТЫ
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11 час.
Е Ва
то есть когда оне идут на заведомо непривлекательную и нервную работу и им (уверена, оне подписывают договор с суммой оплаты их тяжелого труда ) озвучивают и потом удивляются размером ЗП, и поэтому считают своим правом увеличить ее любым способом(((
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7 час.

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