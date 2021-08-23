Зеленского обвинили в хамстве в адрес Меркель

Сегодня на встрече с Ангелой Меркель в Киеве украинский президент Владимир Зеленский допустил несколько выпадов в адрес гостьи, которые будут восприняты немцами как хамство, что впоследствии станет поводом для Берлина свернуть помощь Незалежной.