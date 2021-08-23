Закон и Порядок

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Зеленского обвинили в хамстве в адрес Меркель

Зеленского обвинили в хамстве в адрес Меркель

Сегодня на встрече с Ангелой Меркель в Киеве украинский президент Владимир Зеленский допустил несколько выпадов в адрес гостьи, которые будут восприняты немцами как хамство, что впоследствии станет поводом для Берлина свернуть помощь Незалежной.

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