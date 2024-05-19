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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усик пропустит пресс-конференцию. Он отправился в больницу из-за подозрения на перелом челюсти

Украинец уехал в больницу. У него подозрение на перелом челюсти. Напомним, Усик победил раздельным решением судей Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет бесспорным чемпионом тяжелого дивизиона.

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