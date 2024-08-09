Артамонов: шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА на Липецк

В регионе остается красный уровень угрозы Украинская армия ночью 9 августа при помощи беспилотников атаковала Липецкую область, в результате чего, как сообщил глава региона Игорь Артамонов, были ранены шесть мирных жителей.
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