Татьяна Ким раскрыла секреты диеты и спорта для поддержания формы

Основательница Wildberries, Татьяна Ким, поделилась секретами своей диеты и подхода к питанию. В интервью она рассказала о регулярных занятиях спортом и изменениях в рационе, которые помогают ей сохранять форму и здоровье, несмотря на напряжённый график.