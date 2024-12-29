Татьяна Ким раскрыла секреты диеты и спорта для поддержания формы

Основательница Wildberries, Татьяна Ким, поделилась секретами своей диеты и подхода к питанию. В интервью она рассказала о регулярных занятиях спортом и изменениях в рационе, которые помогают ей сохранять форму и здоровье, несмотря на напряжённый график.
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