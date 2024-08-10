На фестивале в Локарно прошли первые конкурсные показы

В Локарно начался кинофестиваль, где прошли первые показы конкурсных работ. Среди них — фильм «Здравствуй, Мария», который рассказывает о молодой писательнице, переживающей сложный период материнства, сообщает «Коммерсантъ».
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