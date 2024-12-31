Редакция inAktau.kz. поздравляет всех с наступающим 2025 годом!

Вот и подходит к концу еще один год, который мы провели вместе. Впереди нас ждет самый любимый праздник! Спасибо всем, кто был с нами на протяжении всего 2024-го! Дорогие наши читатели, вы чутко реагировали на публикации нашей редакции, сообщали о том, что вас волнует, а мы помогали решать ваши вопросы, ставя их перед властями.
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