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Редакция inAktau.kz. поздравляет всех с наступающим 2025 годом!

Редакция inAktau.kz. поздравляет всех с наступающим 2025 годом!

Вот и подходит к концу еще один год, который мы провели вместе. Впереди нас ждет самый любимый праздник! Спасибо всем, кто был с нами на протяжении всего 2024-го! Дорогие наши читатели, вы чутко реагировали на публикации нашей редакции, сообщали о том, что вас волнует, а мы помогали решать ваши вопросы, ставя их перед властями.

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