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Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 2 января 2025 года: Медведчук назвал ушедший год «трагическим» для Зеленского, а немецкие и американские танки сильно «опозорились» на Украине

Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 2 января 2025 года: Медведчук назвал ушедший год «трагическим» для Зеленского, а немецкие и американские танки сильно «опозорились» на Украине

37,4 тыс прочтений Сегодня Оглавление ЗЕЛЕНСКИЙ «КУПИЛ» БИЛЕТ НА ИНАУГУРАЦИЮ ТРАМПА ДЛЯ ЕВРОПЫ НЕТ ИНОГО ПУТИ УШЕДШИЙ ГОД БЫЛ ПРОВАЛЬНЫМ ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что покупка ста миллионов кубометров сниженного природного газа (СПГ) у США дает Владимиру Зеленскому право посетить инаугурацию Дональда Трампа, на которую он изначально не был приглашен Покупка ста миллионов кубометров сниженного природного газа у США дает Владимиру Зеленскому право посетить инаугурацию Дональда Трампа REUTERS ЗЕЛЕНСКИЙ «КУПИЛ» БИЛЕТ НА ИНАУГУРАЦИЮ ТРАМПА.

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