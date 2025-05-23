Русские войска приближаются к ключевому логистическому узлу ВСУ на Сумщине

Русские войска достигли стратегически важного узла ВСУ в Юнаковке на Сумском направлении. Капитан запаса Дандыкин отмечает, что овладение этим пунктом прервет снабжение, влияг на действия ВСУ вблизи Курской области и Днепропетровской области.