Русские войска достигли стратегически важного узла ВСУ в Юнаковке на Сумском направлении. Капитан запаса Дандыкин отмечает, что овладение этим пунктом прервет снабжение, влияг на действия ВСУ вблизи Курской области и Днепропетровской области.
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