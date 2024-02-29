Открытый Путиным хоспис в Казани начал принимать первых пациентов

Строительство двухэтажного комплекса длилось четыре года.фото: Инспекция государственного строительного надзора Татарстана--> Новый хоспис в Казани, который открыл по видеосвязи Владимир Путин во время своего недавнего визита в Татарстан, начал принимать первых пациентов — тех, для кого медицина оказалась бессильной и тех, у кого не осталось шансов на выздоровление, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.