Открытый Путиным хоспис в Казани начал принимать первых пациентов

Строительство двухэтажного комплекса длилось четыре года.фото: Инспекция государственного строительного надзора Татарстана--> Новый хоспис в Казани, который открыл по видеосвязи Владимир Путин во время своего недавнего визита в Татарстан, начал принимать первых пациентов — тех, для кого медицина оказалась бессильной и тех, у кого не осталось шансов на выздоровление, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.
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