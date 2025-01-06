Минздрав Гондураса опубликовал эпидемиологическое предупреждение

Министерство здравоохранения Гондураса выпустило официальное эпидемиологическое предупреждение в ответ на сообщения о необычном росте числа респираторных инфекций в нескольких провинциях на севере Китая, включая Хэйлунцзян, Хэбэй, Пекин и Внутреннюю Монголию, 6 января сообщает Hondudiario.
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