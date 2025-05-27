Басков тратит на отдых на Алтае много денег, чтобы помолчать и посмотреть на муравьев

Несколько раз в год он уезжает отдыхать в уединенный пятизвездочный отель на Телецком озере Российский певец Николай Басков тратит на отдых в Республике Алтай по 300 тысяч рублей за сутки, а озеро Телецкое считает своим местом силы.
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