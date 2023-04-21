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Украинская горилка вытесняет водку на прилавках западных магазинов

Украинская горилка вытесняет водку на прилавках западных магазинов

С полок западных магазинов начала пропадать российская водка — вместо нее жители Европы и США все чаще предпочитают приобретать украинскую горилку.

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