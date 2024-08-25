Кухня и дом
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Кухня и дом

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Рассказываем, на какие продукты и добавки ориентироваться, если вы следите за своим здоровьем и хотели бы понизить уровень холестерина.

Рассказываем, на какие продукты и добавки ориентироваться, если вы следите за своим здоровьем и хотели бы понизить уровень холестерина.

﻿﻿Холестерин – это молекула жира, находящаяся в крови и синтезируемая в печени. Когда уровень холестерина в крови слишком высок, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как болезни сердца и инсульт.

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