Рассказываем, на какие продукты и добавки ориентироваться, если вы следите за своим здоровьем и хотели бы понизить уровень холестерина.

Холестерин – это молекула жира, находящаяся в крови и синтезируемая в печени. Когда уровень холестерина в крови слишком высок, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как болезни сердца и инсульт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии