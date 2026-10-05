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Мостовой о продлении Барко: «Я сказал ему: «В «Спартаке» ты будешь героем, а уйдешь – станешь обычным игроком». Молодец, что послушал меня»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал продление контракта  Эсекиэля Барко со « Спартаком ».

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