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Когда бомбят Россию...

Когда бомбят Россию...

один из всех Я про штаб ЧФ, который сегодня разбомбили. И как ВСЕГДА при таких событиях у границ висели амерские и  пр.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Сколько можно терпеть эти налеты.  Раньше обещали, что  Крым будет неуязвим. А что получается?
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1 час.
ИП
Иван Петров
Как оказывается Пригожин был прав, Шойгу боится что либо предпринимать, обеденные перерывы с горячительным лишают разума и принятия решений
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59 мин.
Анатолий Рябенко
И сказать то нечего. Сопим и чего то ждём. А то американцы вдруг  скажут что Россия нарушает международные законы. Даже есть чем ответить и то не можем. А почему?
Ответить
12 мин.

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