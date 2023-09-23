Когда бомбят Россию...

Сколько можно терпеть эти налеты. Раньше обещали, что Крым будет неуязвим. А что получается?

Анатолий Рябенко

И сказать то нечего. Сопим и чего то ждём. А то американцы вдруг скажут что Россия нарушает международные законы. Даже есть чем ответить и то не можем. А почему?