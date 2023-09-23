один из всех Я про штаб ЧФ, который сегодня разбомбили. И как ВСЕГДА при таких событиях у границ висели амерские и пр.
Когда бомбят Россию...
Комментарии
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Ольга Каширина
Сколько можно терпеть эти налеты. Раньше обещали, что Крым будет неуязвим. А что получается?
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1 час.
ИП
Иван Петров
Как оказывается Пригожин был прав, Шойгу боится что либо предпринимать, обеденные перерывы с горячительным лишают разума и принятия решений
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59 мин.
Анатолий Рябенко
И сказать то нечего. Сопим и чего то ждём. А то американцы вдруг скажут что Россия нарушает международные законы. Даже есть чем ответить и то не можем. А почему?
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12 мин.
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