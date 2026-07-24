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Аргументы и Факты

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Под Киевом уничтожили главарей ВСУ: главная новость СВО 24 июля

Под Киевом уничтожили главарей ВСУ: главная новость СВО 24 июля

Российские военные 24 июля нанесли групповой удар по объекту ВСУ в пригороде Киева. Целью стал полигон, где проводилась выставка БПЛА украинского и иностранного производства, используемых для атак по гражданским объектам на территории России.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вот, куда надо было херакнуть &quot;орешником&quot;, чтобы там даже раненых не осталось!
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