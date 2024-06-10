Впервые в топ-2 рейтингов ATP и WTA только игроки, родившиеся в 2000-е

ATP и WTA обновили рейтинги по итогам «Ролан Гаррос». Теперь первые два места в мужском рейтинге занимают 22-летний Янник Синнер и 21-летний Карлос Алькарас, в женском – 23-летняя Ига Швентек и 20-летняя Коко Гауфф.
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