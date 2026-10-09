Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленского водителя маршрутки накажут за пропущенную остановку

Смоленского водителя маршрутки накажут за пропущенную остановку

Нарушение обнаружил сотрудник управления транспорта после работы  Сотрудник управления транспорта и дорожного хозяйства Смоленска внепланово выявил нарушение в действиях водителя маршрутки №41.

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