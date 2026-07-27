Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии России Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий.
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Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии России Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий.
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