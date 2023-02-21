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Трамп призвал власти США прекратить тратить миллиарды долларов на Украину

Трамп призвал власти США прекратить тратить миллиарды долларов на Украину

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Флорида призвал американские власти прекратить финансировать военный конфликт на Украине и этим затягивать его.

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