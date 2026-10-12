Петровский парк
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Петровский парк

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Мэр Москвы обобщил итоги десятилетней работы магистральных маршрутов

Сеть магистральных маршрутов наземного транспорта Москвы существует уже десять лет. Она соединяет центр с отдалёнными районами и дополняет метро, МЦК и МЦД.

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