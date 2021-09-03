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Власти назвали сумму ущерба от паводка в Амурской области

Власти назвали сумму ущерба от паводка в Амурской области

Сумма ущерба от первой и второй волн паводка в Амурской области составляет более 9 млрд рублей Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный рассказал губернатора Амурской области Василий Орлов, сообщает ТАСС.

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