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Татар-информ

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Татарстанская спортсменка взяла серебро международного турнира «Москва-Вселенная каратэ»

Татарстанская спортсменка взяла серебро международного турнира «Москва-Вселенная каратэ»

Воспитанница татарстанской школы каратэ Камилла Гарипова завоевала серебряную медаль в категории женщины до 50кг на крупнейшем международном турнире «Москва-Вселенная каратэ», который проходил в Москве с 8 по 11 ноября.

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