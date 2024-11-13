Татарстанская спортсменка взяла серебро международного турнира «Москва-Вселенная каратэ»

Воспитанница татарстанской школы каратэ Камилла Гарипова завоевала серебряную медаль в категории женщины до 50кг на крупнейшем международном турнире «Москва-Вселенная каратэ», который проходил в Москве с 8 по 11 ноября.
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